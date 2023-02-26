مراسل العالم: وصول رؤساء برلمانات بعض الدول إلى دمشق لدعم الشعب السوري

العالم - سوريا

وقال مراسل قناة العالم في سوريا الزميل حسام زيدان، أن رؤساء برلمانات مصر ولبنان وفلسطين وصلوا إلى مطار دمشق الدولي قادمين من العراق لدعم الشعب السوري في مواجهة الحصار وكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من فبراير الجاري.

وأفاد المراسل حسام زيدان ان الاستعدادات تجري علی قدم وساق في مبنی مجلس الشعب السوري من أجل استقبال الوفد البرلماني العربي القادم من بغداد.

وسيلتقي الوفد البرلماني العربي مع اعضاء مجلس الشعب السوري ثم يلتقي بالرئيس السوري بشار الاسد لنقل الرسالة التي تتضمن البيان الختامي للمؤتمر الرابع والثلاثين للبرلمانات العربية.

كما أفاد مراسل قناة العالم في العراق نويد بهروز بأن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يتوجه اليوم الأحد، إلى سوريا على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي يضم عددا من رؤساء برلمانات الدول، تأكيدا على دعم الشعب السوري.