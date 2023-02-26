الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

قتلى وجرحى بتفجير في سوق بباكستان

قتلى وجرحى بتفجير في سوق بباكستان
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

قالت قناة Geo الباكستانية، إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عشرة آخرون جراء انفجار بسوق في بارخان بإقليم بلوشستان الباكستاني صباح اليوم الأحد.

العالم- أسيا والباسفيك

ونقلت القناة عن مصدر في الشرطة المحلية: "أسفر التفجير عن مقتل 4 أشخاص. وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة".

وتفيد التحقيقات الأولية للشرطة، بأن سبب الانفجار هو عبوة ناسفة يدوية الصنع تم تركيبها على دراجة نارية.

من جانبه، أدان رئيس وزراء بلوشستان مير عبد القدوس بيزينجو، هذا التفجير الإرهابي وأصدر تعليماته للسلطات باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لاعتقال الجناة.

وكتب في تغريدة على تويتر: "الذين سفكوا دماء الأبرياء، هم أعداء الإنسانية. يحاول الإرهابيون خلق حالة من عدم اليقين لتحقيق أهدافهم الخبيثة. لكننا لن نسمح للعناصر المناهضة للدولة بالنجاح".

وشدد على أن الحكومة، ستتبنى استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مقتل شرطيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب غرب باكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری

باقري يؤكد على تطوير العلاقات السياسية والتعاون الدولي بين ايران وبوليفيا

أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 26فبراير 2023

مصرع 40 مهاجرا في غرق سفينة قبالة سواحل إيطاليا

هزة أرضية متوسط القوة تضرب لواء اسكندرون في سوريا

قمة العقبة .. محاولة جديدة لاستئصال مشروع المقاومة