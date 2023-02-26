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كتائب الأقصى تصف المشاركين بالعقبة بـ'الخائنين لدماء الشهداء'

كتائب الأقصى تصف المشاركين بالعقبة بـ'الخائنين لدماء الشهداء'
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

وصفت كتائب "شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح المشاركين الفلسطينيين في قمة العقبة الأمنية، بـ"الخائنين لدماء الشهداء، والقابلين بالمهانة والخضوع للاحتلال"، مشككة في كونهم "ممثلين للشعب الفلسطيني".

العالم- فلسطين

وقالت في بيانٍ عسكريّ موجه للمشاركين في قمة العقبة الأمنية: "خسئتم وخاب ظنكم بأن تقرروا مصيرنا ومصير مقاومتنا الممتدة في كل فلسطين، وخاب مسعاكم بإذن الله".

وتابعت: "ما أنتم إلا حفنة من الخزي والعار، لا قمة ترفعكم ولا تبقي على مناصبكم".

وأكدت في ختام بيانها: "لن تكسر عزيمتنا، وسنواجه أشكال الإخضاع التي تدرسونها، ولبئس ما تدرسون وتخططون، فلقد دفنكم شعبنا المقاوم العظيم وأنتم أحياء".

ومن المقرر أن تشارك السلطة الفلسطينية في قمة العقبة الأمنية (جنوب الأردن)، اليوم الأحد، إضافة إلى الراعي الأمريكي والوفد "الإسرائيلي"، ووفود تمثل الأردن ومصر.

وستركز أجندة الاجتماع على الجانب الأمني والسياسي ومخرجات اللقاءات والتفاهمات، التي توصل إليها مسؤول الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، مع ما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي" تساحي هنغبي، المكلف من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحسب مصادر فلسطينية.

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