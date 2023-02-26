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حماس: ندعو السلطة الفلسطينية لعدم الرضوخ للاملاءات الصهيوامريكية ووقف التنسيق الامني مع الاحتلال وعدم المراهنة على سراب الوعود الامريكية

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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