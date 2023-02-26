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حماس: مشاركة السلطة الفلسطينية باجتماع العقبة خروج عن الإجماع الوطني

حماس: مشاركة السلطة الفلسطينية باجتماع العقبة خروج عن الإجماع الوطني
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة حضور السلطة الفلسطينية اللقاء الأمني في العقبة، ودعتها ألّا تكون شريكاً في استهداف المقاومة والثورة ضد الاحتلال.

العالم- فلسطين

وعدّت حركة حماس في بيان لها اليوم الأحد، الاجتماع بالصهاينة خروجاً عن الإجماع الوطني الفلسطيني، واستهتاراً بدماء الشهداء، ومحاولةً مكشوفة لتغطيةً جرائم الاحتلال المستمرة، وضوءاً أخضر لارتكابه المزيد من الانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

كما دعت حماس السلطة الفلسطينية إلى التوقف عن هذا المسار غير المجدي والعبثي، وإلى عدم الرضوخ للإملاءات الصهيوأمريكية التي تسعى لإدامة الاحتلال على أرضنا، على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة، وأن توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وأجهزته الأمنية بلا رجعة، وألّا تكون شريكاً أو غطاءً لاستهداف المقاومة والشباب الثائر في الضفة وفقاً لخطة الجنرال الأمريكي فينزيل.

وكذلك دعتها إلى عدم المراهنة على سراب الوعود الأمريكية، والانحياز إلى الإجماع الوطني وإرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة الشاملة حتى دحر الاحتلال الفاشي عن كامل ترابنا الوطني، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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