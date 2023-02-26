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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
مصادر فلسطينية: دعوات لوقفة غضب في رام الله رفضًا لقمة العقبة ولمشاركة السلطة الفلسطينية فيها
بدء الاجتماع الامني في مدينة العقبة الاردنية بين كبار المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين وبحضور مستشار الرئيس الامريكي بريت ماكغورك
القناة 13 العبرية: السلطة الفلسطينية ستطلب خلال قمة العقبة إدخال أسلحة لكي تتمكن من تعزيز أجهزتها الأمنية أمام حركة حماس في الضفة الغربية
حماس: ندعو السلطة الفلسطينية لعدم الرضوخ للاملاءات الصهيوامريكية ووقف التنسيق الامني مع الاحتلال وعدم المراهنة على سراب الوعود الامريكية
حركة حماس: ندين مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع العقبة بحضور كيان الاحتلال وندعو الا تكون شريكا في استهداف المقاومة والثورة ضد الاحتلال
وسائل اعلام ايطالية تعلن مصرع 40 مهاجرا في غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا
رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية: نعتزم تصدير منتوجاتنا النووية الى الخارج فضلا عن تلبية الحاجة الداخلية
بدء وصول رؤساء البرلمانات المشاركين بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى دمشق تأكيدا على دعم سورية في مواجهة الحصار وكارثة الزلزال
انطلاق مناورات الدفاع الجوي المشتركة بين الجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية مساء اليوم
مصادر فلسطينية: دعوات لوقفة غضب في رام الله رفضًا لقمة العقبة ولمشاركة السلطة الفلسطينية فيها
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش
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