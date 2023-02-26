الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: دعوات لوقفة غضب في رام الله رفضًا لقمة العقبة ولمشاركة السلطة الفلسطينية فيها

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. أزمة في تونس بخصوص المهاجرين غيرالنظاميين

في الأردن.. إنطلاق قمة العقبة الأمنية بمشاركة السلطة الفلسطينية

استشهاد 4 مقاتلين للحشد بهجوم لـ"داعش" واشتباكات ضارية في الأنبار

حماس: مشاركة السلطة الفلسطينية باجتماع العقبة خروج عن الإجماع الوطني

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الرئيس السوري يستقبل وفد اتحاد البرلمان العربي في دمشق