شاهد.. أزمة في تونس بخصوص المهاجرين غيرالنظاميين

العالم - مراسلون

الساحة التونسية لا تعرف الهدوء خلال هذه المرحلة، حيث ردت الجمعيات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان بالاحتجاج في الشارع ضد تصريحات الرئيس قيس سعيد الداعية إلى تطبيق القانون ضد المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء. ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للعنصرية والتفرقة خلال الاحتجاجات.

وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر لقناة العالم:"الحلقة الاضعف اليوم، هي المهاجرين غيرالنظاميين الذين تعرضوا الی جزء من هذه الهجمة باعتبارهم يريديون ان يأخذون بطاقة اقامة فاذا اخذت بطاقة اقامة تکن محترما وتعطی حقوقاً واذا لم يکن لديک بطاقة اقامة ليس لديک حقوق وتطرد ولايقدم لک خدمات وتبقی في الشارع، هذا ليس معقولاً، فالان ألاف من اولادنا موجودون في ايطاليا وفرنسا وکل الدول وعندهم نفس الوضعية".

جبهة الخلاص المعارضة أعلنت بدورها الاستعداد لتحركات احتجاجية على خلفية الاعتقالات السياسية الأخيرة ،حيث تم اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من أعضائها على ذمة التحقيق في شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والذي يشمل قائمة من 17 شخصية بينهم الفرنسي برنار هنري ليفي ما شكل مفاجأة في هذه القضية.

وقال الصحفي والمحلل السياسي التونسي محمد اليوسفي لقناة العالم: "لايمکن الجزم بحقيقة ما انطلاقاً من تقرير أمني و وشاية امنية فبالتالي في ظل صمت السلطات الرسمية وفي ظل غياب اي توضيح أمني او قضائي رسمي لايمکن الجزم بحقيقة علاقة هذه الشخصيات المذکورة في القضية بهذه الشخصية الفرنسية المثيرة للجدل".

تعقيدات جديدة في مسار التطورات الحالية في تونس؛ فيما يتحرک الشارع التونسي علی وقع الصراع السياسي والازمة الحقوقية تستعد البلاد لتنفيذ البرلمان الجديد إثر الاعلان النهائي والرسمي لنتائج الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية الاخيرة.

آخر محطات الانتخابات البرلمانية الأخيرة إعلان النتائج النهائية رسميا بعد إنتهاء البت في الطعون المقدمة من قبل المترشحين ليكون البرلمان الجديد مدعوا لعقد أولى جلساته خلال النصف الأول من شهر مارس/ آذار المقبل.

وينظر البرلمان لاحقا في مسألة الشغور بعدد من الدوائر لاستكمال تركيبته كاملة.