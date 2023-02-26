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خالد البطش: نرفض اللقاء الأمني في العقبة وندين مشاركة السلطة الفلسطينية فيه، وندعو للحذر الشديد من مخرجاته

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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