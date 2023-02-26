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عبداللهيان في حديث خاص بالعالم..

طهران مستعدة لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان عن الاستعداد لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية لعودة العلاقات بين البلدين الى وضعها الطبيعي.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامجِ "لقاء خاص" مع قناة العالم سيُبث مساء اليوم، اكد عبداللهيان أنّ عودة العلاقات سيكون مفيداً للطرفين والمنطقة.

وقال أميرعبداللهيان:"نحن نری عودة العلاقات بين الرياض وطهران الی وضعها الطبيعي مفيدة للبلدين وللمنطقة علی حد سواء".

وتابع وزير الخارجية الايراني:"كانت الجمهورية الاسلامية في ايران ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودية وقد حققنا تقدماً خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقية وحالياً نحن في صدد تنظيم وبرمجة جولة جديدة من المحادثات".

وأبدی اميرعبداللهيان أمله بأن يشهد خطوات واجراءات ملموسة ونتائج واضحة علی الارض.

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عبداللهيان في حديث خاص بالعالم.. طهران مستعدة لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية

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