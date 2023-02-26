طهران مستعدة لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامجِ "لقاء خاص" مع قناة العالم سيُبث مساء اليوم، اكد عبداللهيان أنّ عودة العلاقات سيكون مفيداً للطرفين والمنطقة.

وقال أميرعبداللهيان:"نحن نری عودة العلاقات بين الرياض وطهران الی وضعها الطبيعي مفيدة للبلدين وللمنطقة علی حد سواء".

وتابع وزير الخارجية الايراني:"كانت الجمهورية الاسلامية في ايران ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودية وقد حققنا تقدماً خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقية وحالياً نحن في صدد تنظيم وبرمجة جولة جديدة من المحادثات".

وأبدی اميرعبداللهيان أمله بأن يشهد خطوات واجراءات ملموسة ونتائج واضحة علی الارض.