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حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تبارك العملية البطولية وسط بلدة حوارة بنابلس والتي أدت لمقتل مستوطنين اثنين

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

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