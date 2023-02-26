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الرئيس رئيسي يبلغ قانون مذكرة التزامات إيران للعضوية في منظمة شنغهاي

الرئيس رئيسي يبلغ قانون مذكرة التزامات إيران للعضوية في منظمة شنغهاي
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أبلغ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي 3 قوانين صادق عليها مجلس الشورى الإسلامي للوزارات والهيئات ذات الصلة من أجل التنفيذ.

العالم - إيران

وتنفيذاً للمادة 123 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، أبلغ الرئيس رئيسي، "قانون مذكرة التزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل الحصول على صفة دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون"، الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، لوزارة الخارجية من أجل التنفيذ.

كما أبلغ رئيس الجمهورية "قانون تعديل قانون إقامة العدالة التربوية في قبول الطلاب الجامعيين في دورات الدراسات العليا والتعليم التخصصي" الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى وأقره مجلس صيانة الدستور، للتنفيذ من قبل وزارة العلوم ووزارة الصحة والجامعة الإسلامية الحرة.

وكذلك أبلغ الرئيس رئيسي "قانون تشكيل وانشطة المنظمات المهنية والمتخصصة" الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي وأقره مجلس صيانة الدستور، بغية التنفيذ من قبل وزارة الداخلية.

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