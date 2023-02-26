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حماس: عملية حوارة رد طبيعي على مجزرة نابلس ورسالة للاحتلال

حماس: عملية حوارة رد طبيعي على مجزرة نابلس ورسالة للاحتلال
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

باركت حركة المقاومة "حماس" عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها أحد أبطال الشعب الفلسطيني وسط بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وقتل خلالها مستوطنين، وانسحب من مكان العملية بسلام.

العالم - فلسطين

وأشارت الحركة إلى أنَّ "هذه العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها مجزرة نابلس التي راح ضحيتها 11 شهيدًا بينهم أطفال ومسنون، وهي رسالة للاحتلال بأن دماء شهدائنا لا تذهب هدرًا، وأن شعبنا قادر على رد العدوان، ولا تزيده مجازر الاحتلال إلا تمسكًا بأرضه وبالمقاومة سبيلاً للتحرير والعودة".

ووجَّهت "حماس" التحية لـ"بطل عملية حوارة وأهلنا الصامدين في نابلس، ونشد على أيدي مقاومينا الأبطال لمواصلة استهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه والانتقام لدماء الشهداء، وندعو أبناء شعبنا في كل المناطق لمساندة المقاومة وحماية ظهرها".

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