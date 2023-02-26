الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو .. طالب أمريكي يعتدي على معلمته بطريقة وحشية في فلوريدا!

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أظهر مقطع فيديو من مدرسة “ماتانزاس” بولاية فلوريدا، اعتداء طالب بالضرب المبرح على معلمته، بحجة مصادرتها لعبة “نينتندو سويتش” الخاصة به أثناء الدرس.

العالم - الأميركيتان

ووقع الحادث يوم الثلاثاء الـ 21 من شباط/فبراير، في مدرسة ماتانزاس الثانوية بمدينة بالم كوست بولاية فلوريدا، حيث هاجم أحد الطلاب البالغ 17 عاما، معلمته بالضرب والركلات، حتى فقدت الوعي، وأصابها بجراح خطيرة، بحجة مصادرتها لعبة “نينتندو سويتش” الخاصة به أثناء الدرس.

وأفادت شرطة المدينة في بيانها، بأن طواقمها ألقت القبض على الطالب، بتهمة إلحاق ضرر جسدي كبير بالمعلمة، وتم نقله إلى سجن الأحداث.

وأضافت الشرطة، أن الطالب برر اعتداءه على المعلمة، باستيائه من مصادرتها للعبته، وهدد بأنه سيضربها مرة أخرى إن قامت بمصادرة لعبة “نينتندو سويتش” خاصته، كما هدد “بقتلها حال خروجه من الحجز”.

ويظهر مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة، قيام الشاب الذي يبلغ وزنه 122 كغم بدفع المعلمة، وانهياله عليها بالركل والضرب على ظهرها ورأسها، وتطلب إبعاده عنها كادرا كاملا من موظفي المدرسة، وتم نقل المعلمة إلى المشفى لتلقي العلاج.

روابط ذات صلة

واشنطن تحذر 'مجلس الأمن' من الإنفعال ازاء تجارب كوريا الشمالية الباليستية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بشأن المسيّرات الإيرانية؛ أميرعبداللهيان : على الغرب أن يكفّ عن توجيه الاتهامات الواهية

مصرع 4 أشخاص إثر انفجار داخل سوق غربي باكستان

شاهد بالفيديو.. عملية حوارة؛ عملية نوعية من حيث المکان والزمان

ذهبية وفضية للبنات الإيرانيات في بطولة العالم للكاراتيه

وزير الاتصالات الإيراني: نستخدم المعدات الصينية لتوسيع الجيل الخامس من الإنترنت

الامن العراقي يصدر بيانا رسميا بشأن التعرض الإرهابي في الأنبار