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عملية حوارة؛ عملية نوعية من حيث المکان والزمان

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

قتل مستوطنان صهيونيان، ظهر اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار بطولية نفذها شاب فلسطيني استهدفت مركبة صهيونية، وسط بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان القوات الامنية الاسرائيلية فشلت في انقاذ المستوطنين المصابين، وفشلت أيضاً في العثور علی منفذ العملية الذي ترك مكان العملية بهدوء.

وأوضح مراسل قناة العالم ان العملية تعتبر نوعية من حيث المكان والزمان؛ فهي جاءت في منطقة تعتبر أشبه بثكنة عسكرية لاتتركها قوات الاحتلال.

وأضاف ان العملية تأتي بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس وايضاً تأتي تزامناً مع قمة العقبة الامنية الذي تُعقد من أجل الحد من العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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