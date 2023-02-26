عملية حوارة؛ عملية نوعية من حيث المکان والزمان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان القوات الامنية الاسرائيلية فشلت في انقاذ المستوطنين المصابين، وفشلت أيضاً في العثور علی منفذ العملية الذي ترك مكان العملية بهدوء.

وأوضح مراسل قناة العالم ان العملية تعتبر نوعية من حيث المكان والزمان؛ فهي جاءت في منطقة تعتبر أشبه بثكنة عسكرية لاتتركها قوات الاحتلال.

وأضاف ان العملية تأتي بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس وايضاً تأتي تزامناً مع قمة العقبة الامنية الذي تُعقد من أجل الحد من العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال.

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