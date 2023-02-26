الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٢:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: نبارك عملية حوارة البطولية التي قتل خلالها مستوطنين وانسحاب المنفذ وأنها رسالة للاحتلال بأن دماء شهدائنا لا تذهب هدراً

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران والعراق يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون في رياضة الجودو

صنعاء تؤكد على وحدة اليمن ورفض التواجد العسكري الاجنبي

قافلة إغاثية يمنية ثانية لمتضرري الزلزال تنطلق إلى حلب

ولايتي للنخالة: إيران ماضية في دعم القضية الفلسطينية

بشأن المسيّرات الإيرانية؛ أميرعبداللهيان : على الغرب أن يكفّ عن توجيه الاتهامات الواهية

مصرع 4 أشخاص إثر انفجار داخل سوق غربي باكستان