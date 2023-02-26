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العراق: اللواء رسول يكشف تفاصيل مقتل 17 داعشياً بينهم قيادي بارز

العراق: اللواء رسول يكشف تفاصيل مقتل 17 داعشياً بينهم قيادي بارز
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، مقتل 17 داعشياً بينهم قيادي "بارز جداً" في عكاشات بصحراء محافظة الانبار.

العالم - العراق

وذكر رسول، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهـاب، شرع أبطال جهاز مُكافحة الإرهـاب بواجب فجر اليوم الأحد لمطاردة عصابات داعش الإرهابية في عكاشات بصحراء مُحافظة الأنبار غربي البلاد".

وأشار إلى أن "وحدات الجهاز اشتبكت مع عناصـر عصابات داعش وتمكنت من قتل 17 عنصراً ارهابياً بينهم قيادي بارز جدًا في عصابات داعش الإرهابية وعناصر قيادية أُخرى".

واشاد القائد العام "بجهود وبسالة وشجاعة رجال المهمات الصعبة جهاز مكافحة الارهاب وكل من ساندهم من الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي وكذلك قيادة العمليات المشتركة في تنفيذ هذه العملية البطولية".

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