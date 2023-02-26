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اللواء موسوي: إيران تعتبر شموخ العراق وتقدمه من أمنها واستقرارها

اللواء موسوي: إيران تعتبر شموخ العراق وتقدمه من أمنها واستقرارها
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام للجيش الإيراني إن إيران تعتبر تقدم العراق واستقراره وشموخه من تقدمها ​​واستقرارها، مؤكداً أنها ستفعل كل ما في وسعها من أجل تنمية العراق وتقدمه وأمنه.

العالم - إيران

وأعرب القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي لدى استقباله وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد رضا العباسي عن ارتياحه لهذا اللقاء، مؤكدا على التقارب بين البلدين، وقال: إن شعب إيران الإسلامية لديه علاقة قلبية خاصة بالشعب العراقي، وأحد أسباب هذا الاهتمام والقرابة هو وجود العتبات المقدسة في العراق، وقد ساهمت مراسم الأربعين في تكريس هذه المشاعر أكثر فأكثر.

وأضاف: إننا نتمنى دوماً من البارئ تعالى مزيدا من الشموخ والتقدم والاستقرار والأمن للشعب العراقي العملاق، نريد دوما الرفعة للعراق والشموخ ونعتبر أن تقدم العراق واستقراره وعزته من تقدمنا ​​واستقرارنا، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل نمو العراق وتقدمه وأمنه.

وشدد اللواء موسوي على أن الأمن لا يستورد، مشيرا إلى أن الدول الغربية تدخل الدول بهدف تحقيق الأمن، ولكن ليس لها هدف سوى نهب ثرواتها ولايقدمون شيئا لإرساء الأمن فيها وإن أمن المنطقة يجب أن ترسيه الدول نفسها وبالاعتماد على طاقات شعوبها والمنطقة.

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