قوات صنعاء توجه رسائل تحذيرية جديدة للتحالف

العالم- اليمن

وقال اللواء الغماري في تصريحات: " تحذير قائد الثورة لتحالف العدوان يحتّم عليهم سرعة الاستجابة لمطالب شعبنا والرحيل من كل شبر في أرض الوطن".

وأضاف"القوات المسلحة بكافة التشكيلات العسكرية على أتم الجهوزية والاستعداد وأفضل من أي وقت مضى لأي خيارات تتطلبها المرحلة".

وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن " دماء الرئيس الشهيد الصماد التي روى بها تراب الساحل الغربي كانت طوفانا جرف جموع الغزاة والمرتزقة ".

وتابع "نشيد بموقف أبناء تهامة الأوفياء لدماء الشهيد الصماد واصطفافهم إلى جانب الجيش في التصدي لقوى العدوان".