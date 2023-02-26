102.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري الإيراني للسلع غير النفطية

العالم - إيران

وقال رضواني فر في تصريح له اليوم الأحد حول أوضاع التجارة الخارجية للبلاد: إن عوائد البلاد من النقد الأجنبي من الصادرات غير النفطية خلال 11 شهرا من العام الجاري بلغت 48 مليارا و800 مليون دولار بزيادة نسبتها 12.22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي شرحه لتفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد، أشار رضواني فر إلى حجم الصادرات من المنتجات غير النفطية للبلاد، باستثناء النفط الخام وزيت الوقود والكيروسين، وكذلك بدون صادرات الشنطة وأضاف: خلال 11 شهرا من العام الجاري، بلغت صادرات البلاد غير النفطية 111 مليونا و 300 ألف طن بقيمة 48 مليارا 800 مليون دولار.. وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، فقد شهدت انخفاضا في الزنة بنسبة 1.16 في المئة زيادة في القيمة بنسبة 12.22 في المئة.

وأشار نائب وزير الاقتصاد ومدير عام الجمارك الإيرانية إلى واردات البلاد خلال هذه الفترة، وقال: إن واردات البلاد خلال هذه الفترة بلغت 33.6 مليون طن بقيمة 53.7 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 8.61 في المئة وزيادة في القيمة بنسبة 15.28 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح رضواني فر أن متوسط ​​القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المصدرة قد ارتفع من 386 دولارا في 11 شهرا من العام الماضي إلى 439 دولارا في الفترة المماثلة من هذا العام، مؤكدا أن هذه الإحصائية تظهر نموا بنسبة 13.54 في المئة، وبلغ متوسط ​​القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المستوردة 1،597 دولارا، أي بزيادة نسبتها 26.14 بالمئة مقارنة مع رقم 1،266 دولارا في الفترة المماثلة من العام الماضي.

* سلع التصدير الرئيسية

وبشأن تصدير المنتجات البتروكيماوية قال رضواني فر: خلال هذه الفترة، تم تصدير 21 مليارا و 700 مليون دولار من المنتجات البتروكيماوية والتي تشكل نسبة 40.25 في المئة من حيث الوزن و 44.49 في المئة من حيث القيمة من إجمالي الصادرات غير النفطية للبلاد.. وكان المنتج التصديري الرئيسي الاهم هو الغاز الطبيعي المسال بقيمة 6 مليارات و 800 مليون دولار أي بنسبة 13.97 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات.

* الدول الرئيسية المشترية للبضائع الإيرانية

وحول تفاصيل أكبر وجهات التصدير للسلع غير النفطية الإيرانية خلال هذه الفترة قال: إن الصين بـ13 مليارا و 600 مليون دولار، العراق 9 مليارات و 400 مليون دولار، تركيا 6 مليارات و 900 مليون دولار، الإمارات 5 مليارات و 300 مليون دولار والهند بمليار و 900 مليون دولار، كانت أكبر مقاصد لسلع البلاد التصديرية.. وهذه الدول الخمس لديها حصة إجمالية تبلغ 73.45 في المئة من الوزن و 75.79 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للبلاد.

* الدول الرئيسية المصدرة لإيران

وفيما يتعلق بالدول الرئيسية المصدرة لإيران قال: الدول الرئيسية الخمس المصدرة لإيران هي الإمارات بـ16 مليارا و 500 مليون دولار، والصين بـ 14 مليارا و 200 مليون دولار، وتركيا بـ5 مليارات و 600 مليون دولار والهند 2 مليار و 600 مليون وألمانيا مليار و 800 مليون دولار.. وإجمالا كان لهذه الدول الخمس 65.18 بالمئة من حيث الوزن و 75.77 بالمئة من حيث قيمة من إجمالي واردات البلاد.

* استيراد السلع الأساسية

وقال رضواني فر: بلغ إجمالي الواردات من السلع الأساسية في 11 شهرا من العام الجاري 22 مليونا و 600 ألف طن بقيمة 17 مليارا و 800 مليون دولار، تمثل 67.13 في المئة من حيث الوزن و 33.8 في المئة من حيث القيمة لاجمالي الواردات، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، شهدت انخفاضا بنسبة 16.42 في المئة وزنا، وزيادة بنسبة 6.33 في المئة من حيث القيمة.

وفي إشارة إلى أهم أصناف السلع الأساسية المستوردة قال: خلال هذه الفترة، كانت الذرة والأرز وفول الصويا والقمح وزيت دوار الشمس والشعير وفول الصويا في قائمة السلع العشر الأولى المستوردة للبلاد، حيث استحوذت على 56.51 في المئة من حيث الوزن و 20.67 في المئة من حيث قيمة إجمالي واردات البلاد.

كما قال إن إجمالي قيمة أنواع الهواتف المحمولة بلغ 2 مليار و600 مليون دولار، أي ما يعادل 4.85 في المئة من إجمالي قيمة واردات البلاد.

وقدم نائب وزير الاقتصاد ومدير عام الجمارك الإيرانية شرحا عن آخر اوضاع الترانزيت وأوضح أن السياسة الجمركية تهدف إلى تسهيل وتقديم دعم خاص لتطوير النقل الخارجي وقال: إن الترانزيت بلغ خلال 11 شهرا من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، 12 مليون طن بنمو 5.22 بالمئة.