لأول مرة منذ 2011.. وزير الخارجية المصري في دمشق غدا

العالم - سوريا

كما أكدت وزراة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية نية الوزير سامح شكري زيارة العاصمة السورية دمشق.

والزيارة هي الأولى من نوعها ومستواها الدبلوماسي بين البلدين منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

ووصل اليوم الأحد عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى مطار دمشق الدولي، وذلك للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي في تصريح من مطار دمشق الدولي دعم البرلمانات العربية لسوريا ووقوفها إلى جانب شعبها، مشيراً إلى أن سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية والبيت العربي، وأن هذه الزيارة هي لدعم سوريا قيادة وحكومة وشعباً.