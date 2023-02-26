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رئيسي: ندعم تعزيز الاستقرار والأمن في العراق

رئيسي: ندعم تعزيز الاستقرار والأمن في العراق
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الإيراني على أن أراضي العراق يجب ألا تكون منطلقاً للتآمر أو التهديد ضد جيرانه، مؤكداً أن جمهورية إيران الإسلامية تدعم جهود الحكومة العراقية لإعادة الإعمار الاقتصادي والعسكري لهذا البلد.

العالم - إيران

وخلال استقباله وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد رضا العباسي، وصف الرئيس إبراهيم رئيسي، حدود إيران والعراق بأنها حدود صداقة وتعاون، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أمن العراق أمنها، وتدعم تعزيز الاستقرار والأمن في هذا البلد.

وشدد الرئيس الإيراني على أن أراضي العراق يجب ألا تكون منطلقاً للتآمر أو التهديد ضد جيرانه، وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية تدعم جهود الحكومة العراقية لإعادة الإعمار الاقتصادي والعسكري لهذا البلد.

كما أعرب وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد رضا العباسي في هذا الاجتماع عن تقديره لدعم إيران الكامل للشعب العراقية خلال الاحتلال الخارجي وعناصر داعش التابعة لهم، وقال: إن بغداد لن تسمح للعناصر الانتهازية بتهديد الحدود وزعزعة الأمن في البلدين.

وفي إشارة إلى الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة وشعب العراق في الأوقات الصعبة، طالب وزير الدفاع العراقي باستمرار هذا الدعم في ظروف إعادة إعمار العراق.

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