هل تمت السيطرة الروسية علی باخموت؟.. قوات فاغنر تجيب..

العالم - الأزمة الاوكرانية

يشهد الشرق الاوكراني اعنف المعارك، وتتركز هذه الأيام في مدينة باخموت التي تشهد أحياءها الشمالية معارك ضارية، وفق قوات مجموعة فاغنر الروسية.

رئيس شركة 'فاغنر' العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين قال إن مقاتليه سيطروا على قرية تقع مباشرة شمال باخموت (شرقي أوكرانيا)، وهي ياغيدني التي تقع على بعد أقل من كيلومترين من وسط مدينة باخموت الواقعة في مقاطعة دونيتسك، وهو ما نفته القيادة العسكرية الأوكرانية وسط تضارب بالمعلومات بين الجانبين.

وتعني سيطرة فاغنر على قرية ياغيدني إحكام القوات الروسية الخناق على باخموت، التي تعدّ ذات أهمية إستراتيجية وأصبحت رمزاً للسيطرة على إقليم دونباس في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء 'تاس' الروسية عن الجهاز الإعلامي التابع لفاغنر أن القوات الأوكرانية فجّرت سداً يقع قرب باخموت من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية.

وفي الجبهة الجنوبية أيضا، تتصاعد حدة القصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا بين ضفتي نهر دنيبرو. الى ذلك قالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم صاروخي على أوكرانيا من البحر الأسود. وأشارت إلى ان روسيا ضاعفت عدد سفنها العاملة في البحر الأسود، في خطوة ربما للاستعداد لشن هجمات صاروخية أخرى.

في المواقف اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة أن يتغيّر العالم، معلناً معارضة موسكو بناء عالمٍ جديد لصالحِ دولة واحدة فقط هي اميركا. بوتين اوضح أنه لا خيار سوى الاخذ في الاعتبار القدرات النوويةَ لحلف شمال الاطلسي، وذلك بسبب سعيه الى هزيمة روسيا. الرئيس الروسي اتهم الناتو بالمشاركة في جرائمِ كييف من خلال مدها بالسلاح.