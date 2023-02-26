كارثة علی سواحل ايطاليا تنتهي بوفاة عشرات المهاجرين

العالم - أوروبا

كارثة ومأساة أخرى تصيب المهاجرين غير الشرعيين الى القارة الاوروبية، حيث قتل العشرات منهم غرقاً بعد تحطم مركبهم امام السواحل الايطالية.

فرق الإغاثة الإيطالية أكدت انتشال عشرات الجثث بينما قالت إنّ هناك جثثاً أخرى جرفتها التيارات البحرية بعيداً عن المركب، وأوضحت أنّها تمكّنت من إنقاذ عشرات الأشخاص.

وفيما لا تزال عمليات البحث متواصلة، ذكرت وكالة 'آكي' الإيطالية أنّ القارب كان يقل مهاجرين من دول اسيوية وأنه تحطم إثر ارتطامه بصخور وسط أمواج عالية موضحةً أنّ القارب كان يحمل ما بين مئة وخمسين شخصاً الى مئتين وخمسين شخصاً بينهم اطفال رضّع ونساء.

وأظهرت مقاطع فيديو بثّتها وسائل اعلام ايطالية ودولية صوراً لحطام المركب بعد وصوله إلى الشاطئ مع جثث الغرقى، وكذلك عشرات المهاجرين الذين استطاعوا النجاة بعد إنقاذهم.

الى ذلك عبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن حزنها على الضحايا، وتعهدت بالتصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر حتى لا يحدث المزيد من المآسي حسب تعبيرها.

هذا ووقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف.

ويهدف القانون الذي تتبنّاه رئيسة الوزراء إلى الحد من عدد الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر إلزام المنظمات غير الحكومية بالقيام بعملية إنقاذ واحدة خلال رحلة بحرية. ويرى منتقدو هذا القانون أنه يزيد من خطر موت مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر أكثر المعابر خطورة في العالم.

هذا وكانت منظمة الهجرة الدولية اعلنت في وقت سابق أنّ اكثر من عشرين الف مهاجر توفّوا او فقدوا في البحر المتوسط منذ عام الفين واربعة عشر حتى نهاية عام الفين واثنين وعشرين.