شاهد/صحفي إسرائيلي يدخل المسجد النبوي الشريف ويصور فيه

العالم- السعودية

وأظهر تقرير نشرته القناة 13 العبرية، أن رحلة الصحفي الإسرائيلي التي بدأت عبر معبر الأردن، إلى دخوله الأماكن المقدسة في السعودية.

كما وثق التقرير رد فعل السعودية الغاضب عندما أفصح لهم الصحفي عن هويته الحقيقي.

وأوضح أن رحلته إلى المدينة المنورة استغرقت 4 ساعات، واستأجر سيارة هو ومرافقه للقيام بهذه الجولة.

وأفاد "حينما سمع السائق أننا سننشر هذا التقرير عبر وسائل الإعلام “الإسرائيلية” طلب منا ألا نلتقط له صور، وحذرنا من الكشف عن هويتنا حتى لا يتوقف الناس عن التعامل معنا".

وعند وصوله إلى المدينة قال الصحفي الإسرائيلي: "ها قد وصلنا إلى المدينة المنورة التي تعتبر ثاني أقدس مدينة في الإسلام".

وبعدها ظهر على بوابات المسجد النبوي، وأشار لقبر النبي محمد، قائلا: "القبة الخضراء التي ترونها خلفي هي قبر النبي محمد ويوجد تحتها قبره".

وأردف قائلا: "هنا أقف بالقرب من قبر النبي محمد الذي تعلوه هذه القبة الخضراء".