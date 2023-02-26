إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات المستوطنين في حوارة

العالم - فلسطين

وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن طواقمها تعاملت مع 98 إصابة جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في حوارة جنوب نابلس.

وأوضحت أن بين المصابين مواطن تعرض للطعن وآخر لاعتداء بقضيب حديد، وآخر حالة إغماء مريض سكري، إضافة إلى 95 حالة اختناق بالغاز في حوارة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الدخول إلى منطقة حوارة واعتدت على 3 سيارات إسعاف واحدة منهم للهلال تسببت بأضرار بالهيكل.

كما أشارت إلى منع سيارة إسعاف الهلال من الوصول إلى منزل به حالات اختناق في حوارة.

وفي وقتٍ سابقٍ، قالت الجمعية: إن مواطنا أصيب بعدة طعنات نتيجة اعتداء المستوطنين عليه في بلدة حوارة ونقل إلى مركز طوارئ مستشفى ابن سينا.

وأفاد رئيس بلدية حوارة، معين ضميدي، أن مستوطنين هاجموا عددًا من المنازل بالقرب من متنزه البلدية ومنتجع كنتري في المنطقة الغربية والشمالية.

وأوضح أن المستوطنين أحرقوا ثلاثة منازل اثنان منها قيد الإنشاء، وحطموا عدة منازل وبركسًا، واعتدوا على الشاب معتز أنيس الديك.

اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة في الضفة الغربية

اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة في الضفةاعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة في الضفة

إلى ذلك، أصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الأحد، في اعتداء للمستوطنين وجنود الاحتلال، شمال رام الله.

وقال مدير "مركز 24 الطبي" في بيرزيت الدكتور باسم بواطنة: إن ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، وصلوا المركز مصابين برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال عليهم وتحطيم مركبتهم، عند أطراف قرية جيبيا شمال رام الله، بعد أن ضلوا طريقهم، مشيرا إلى أن إصاباتهم طفيفة، وفق وفا.

كما هاجم مستوطنون، مساء الأحد، مركبات المواطنين عند مدخل قرية ياسوف شرق سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين أغلقوا مدخل القرية، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة.

ونفذ الاحتلال والمستوطنون أكثر من 700 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال كانون الآخِر/ يناير الماضي، تراوحت بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.