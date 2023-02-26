حماس تحذر الاحتلال من جرائم مستوطنيه في الضفة المحتلة

العالم - فلسطين



وأكدت حماس في تصريح للناطق باسمها حازم قاسم أنَّ إرهاب الاحتلال وإجرام مستوطنيه ما هو إلاّ تعبيرٌ عن حالة الذعر والخوف التي تسيطر عليهم بفعل صمود شعبنا وبطولة شبابنا الثائر في عموم الضفة المحتلة.



ودعت أبناء شعبنا البطل في بلدة حوارة وعصيرة القبلية ومحيطهما وعموم أهلنا في الضفة المحتلة إلى هبّة تضامنية عاجلة وتشكيل حالة إسناد ودعم، تحمي بيوت المواطنين وممتلكاتهم، وتتصدّى لإجرام وعربدة المستوطنين، فهذه الحكومة الفاشية والمتطرّفون الصهاينة لن يردعهم إلا المزيد من تصعيد المقاومة الشاملة، حتى دحرهم عن مقدساتنا وأرضنا التاريخية.



وفي تصريح سابق، قال قاسم: إن هجمات المستوطنين الهمجية على أهلنا في بلدة حوارة ، تعكس السلوك الإرهابي النازي لقطعان المستوطنين ، وشراكة جيش العدو معهم بتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين.



وأضاف "هذه الهجمات من المستوطنين، تؤكد أنه لا مجال لوقف إرهابهم إلاّ بتصعيد الفعل المقاوم لردعهم".



وشدد على أن الاتفاقات الأمنية بين السلطة والاحتلال ستشجع هؤلاء القتلة على تصعيد عدوانهم على شعبنا.



ونفذ المستوطنون اعتداءات واسعة في الضفة المحتلة مساء الأحد، تركزت في بلدة حوارة جنوب نابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وإحراق منازل.



وجاءت هذه الاعتداءات في أعقاب العملية البطولية التي نفذها مقاومون فلسطينيون وأدت لمقتل مستوطنين على حاجز حوارة، في إطار الردود على مجزرة الاحتلال في نابلس الأسبوع الماضي.