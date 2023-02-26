الاحتلال ينقض بيان اجتماع العقبة و ينفي موافقتها على تجميد الاستيطان

العالم-الاحتلال

وقال رئيس مجلس الأمن الصهيوني، تساحي هنغبي: "على عكس التقارير والتغريدات لاجتماع العقبة، لا يوجد أي تغيير بالسياسة الإسرائيلية".

وأضاف أنه خلال الأشهر القادمة ستقوم "إسرائيل" بتشريع 9 بؤر استيطانية وستصادق على بناء 9500 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية. وشدد على أنه "لا يوجد تجميد أي بناء ولا أي تغيير على الوضع الراهن في الحرم القدسي ولا يوجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي".

وكان تقرير أردني، ذكر أن الجانبين الصهيوني والفلسطيني، اتفقا في وقت سابق من يوم الأحد، وبعد مناقشات شاملة وصريحة في اجتماع العقبة، على ضرورة خفض التصعيد، واستعدادهما للعمل على منع المزيد من العنف، وعلى تجميد البناء في الضفة الغربية لمدة 4 أشهر.

وبحسب التقرير فإن الجانبين أعلنا في اختتام المؤتمر الدولي في العقبة بمشاركة كبار المسؤولين الصهاينة والفلسطينيين، استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة تتراوح ما بين 3-6 أشهر.