الأولى من نوعها.. وصول رئيس الوزراء المصري إلى قطر على رأس وفد وزاري

العالم-مصر

وقال بيان عن مجلس الوزراء المصري إن مدبولي وصل مطار الدوحة، مساء اليوم، يرافقه وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وذكر موقع "المصري اليوم" أن "الزيارة التي تعد الأولى من نوعها تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الاستثمارية والتجارية بين البلدين في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية".

وتأتي زيارة مدبولي بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر في سبتمبر الماضي، وكانت الأولى له إلى الدوحة.

موقع "صدى البلد" ذكر أنه "من المقرر أن تتناول اللقاءات بحث تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين".

وقال إن الزيارة تهدف أيضا إلى زيادة الاستثمارات في جميع المجالات، والتبادل التجاري بين البلدين، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتكون في مستوى العلاقات السياسية، "ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين".