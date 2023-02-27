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اكتشاف كريم من مستخلص العنكبوت ودودة القز لمعالجة البشرة

اكتشاف كريم من مستخلص العنكبوت ودودة القز لمعالجة البشرة
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة ناشئة لطلاب من بطرسبورغ، انها صممت كريم من بروتينات نسيج العنكبوت لمعالجة البشرة وتجديد شبابها.  

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وقامت شركة الناشئة من جامعة البحثية في بطرسبورغ، بتصميم بروتينات من شبكة العنكبوت التي تتم إضافتها إلى الكريمات المستخدمة في معالجة الجروح وإزالة عيوب الجلد وحب الشباب عن طريق تحفيز العمليات داخل الخلايا، وكل ذلك في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

ووفقا للمصادر الاعلامية، في أساس المستحضر الطبي الجديد، بروتين يتم الحصول عليه من حرير عنكبوت الرتيلاء ودودة القز. وتعطي هذه الحشرات مادة خاصة متميزة يمكن الحصول منها عند المعالجة الصحيحة على خليط غير متجانس يستخدم لتحضير الكريم لاحقا.

وتؤكد الشركة أن المستحضر العلاجي الجديد يساعد في تسريع عمليات تجديد خلايا بشرة الوجه، وهو يعالج كذلك الجروح والحروق ويزيل البقع العمرية ويجدد لون البشرة في غضون أسبوعين.

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