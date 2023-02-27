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المندلاوي ورومانسكي يبحثان تفعيل اللجان المشتركة حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي

المندلاوي ورومانسكي يبحثان تفعيل اللجان المشتركة حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي مساء الاحد، مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركيَّة لدى العراق آلينـــا رومانوسكي، تفعيل اللجان المشتركة بخصوص اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

العالم - العراق

ونقل موقع "السومرية نيوز"، بيانا لمكتب المندلاوي جاء فيه، أن الأخير "استقبل بمكتبه هذا اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركيَّة لدى العراق آلينـــا رومانوسكي؛ لمُناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والمواضيع ذات الاهتمام المُشترَك بين البلدين والخاصة بتطوير العلاقات الإقتصاديَّة لاسيما ملف الطاقة وكذلك التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين".

واكد المندلاوي، على "أهمية دعم عمل الشركات الامريكية العاملة ب‍العراق وكذلك الراغبة بالحصول على فرص استثمارية جديدة"، داعياً إلى "تفعيل عمل اللجان المُشترَكة ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجيّ لاسيما في المجالات الاقتصادية والمالية ومواصلة العمل المشترك بما يخدم مصلحة البلدين".

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المندلاوي ورومانسكي يبحثان تفعيل اللجان المشتركة حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي

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