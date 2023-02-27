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مسيرات وفعاليات إرباك ودعوات لتصعيد المقاومة في غزة تلبية لنداء حوارة

مسيرات وفعاليات إرباك ودعوات لتصعيد المقاومة في غزة تلبية لنداء حوارة
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

لبى قطاع غزة، نداء حوارة جنوب نابلس، فخرجت الجماهير بمسيرات في أرجاء القطاع، في حين تحرك الشباب الثائر لنقاط التماس شرقًا وأطلقوا فعاليات الإرباك الليلي.

العالم - فلسطين

واشار المركز الفلسطيني للإعلام، ان عشرات الشبان تحركوا بعد الساعة العاشرة مساءً، إلى مخيمات العودة شرق القطاع، وأشعلوا إطرات السيارات وبدؤوا بفعاليات الإرباك الليلي وترديد الهتافات نصرة لحوارة.

فيما أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين الذين واصلوا فعالياتهم.

كما شهدت مدن القطاع تظاهرات ليلية وتجمعات شبابية رفعت فيها أعلام فلسطين ورددت الهتافات الوطنية المنددة بجرائم المستوطنين والداعية لتصعيد المقاومة.

وجاءت هذه التطورات بعدما استباح مئات المستوطنين -الليلة- بلدة حوارة وعدة قرى في نابلس، وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات ونفذوا اعتداءات واسعة بحماية ومشاركة قوات الاحتلال أسفرت عن ارتقاء شهيد وإصابة أكثر من 100 آخرين.

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