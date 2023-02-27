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شاهد.. ملتقى شهداء اعلام المقاومة في طهران.. الاهداف والرسائل

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

اقيم في العاصمة الايرانية طهران صباح اليوم، اول ملتقى لاحياء شهداء اعلام محور المقاومة، وتحت شعار "رواد المقاومة" بحضور عدد من المسؤولين الايرانيين منهم العميد اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس وكذلك المدراء الاعلاميين ورؤساء مؤسسات الشهيد في كل من ايران ولبنان وفلسطين واليمن والعراق وافغانستان.

وقال مراسل العالم ان الملتقى استضاف ايضاً عدد من شهداء الاعلام في دول محور المقاومة وكذلك شهداء الاعلام الايراني.

وتحدث مراسلنا مع الزميلة مراسلة العالم ضياء قدور التي راح ضحيتها ابنها العزيز الذي كان له دور كبير في نقل الصورة الاعلامية الحقيقية لمحور المقاومة من سوريا، والتي قالت ان زيارتها الى طهران هي الاولى خارج سوريا لحضور مؤتمر شهداء اعلام المقاومة، وانها بصفة والدة الشهيد يزن كحيل مراسل العالم، تستحضر ذكرى شهداء المقاومة لتبقى خالدة، لان ما قدموه ليس شيئاً عادياً، من اجل اعادة الامان الى سوريا.

واكدت ضياء قدور ان ايران كانت دوماً السبّاقة في تقديم الدعم المعنوي لعوائل شهداء الدول العاملة في مجال الاعلام المقاوم كسوريا ولبنان والعراق والعديد من الدول، معتبرة ان هذا الشي نقطة يسجل للجمهورية الاسلامية.

من جانبه، صرح والد الشهيد يزن كحيل: ان زوجته ضياء قدور وابنه الشهيد يزن اختارا درب الاعلام الذي يظهر الحقيقة للعالم كله، معتبراً ان كاميرا محور المقاومة كان السلاح الوحيد في مواجهة الحرب والهجمة القوية على سوريا من قبل 148 دولة.

واكد كحيل: ان الاعلام الغربي كان يعمل بشكل كبير ضد سوريا لقلب الباطل الى حق والحق الى باطل، مشيراً الى ان الاعلام المقاوم كان له دور كبير بان يظهر الصورة الحقيقية نقلاً من الميدان مباشرة، معتبراً ان الصورة هي التي تتكلم وتوثق انتصارات الجيش السوري وحلفائه من منطقة الحدث.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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