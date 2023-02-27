الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
٠٨:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الفنلندي

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الفنلندي
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين اميير عبداللهيان صباح اليوم الاثنين، مع نظيره الفنلندي «پکا هاویستو» في جنيف وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك .

العالم - ايران

وكان أمير عبداللهيان قد وصل صباح اليوم الاثنين الى جنيف للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان حيث سيلقي كلمة خلاله.

كما سيشارك وزير الخارجية الايراني بعد ذلك في الجزء رفيع المستوى من الاجتماع السنوي (2023) لمؤتمر نزع السلاح.

وسيجري أمير عبداللهيان محادثات مع بعض المسؤولين المشاركين في هذين الاجتماعين.

ويرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة كاظم غريب آبادي نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالقضاء، وناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الايراني يصل الى جنيف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شمال لبنان.. خطة متشعبة لقتل الشيخ الرفاعي

بلينكن يزور كازاخستان وأوزبكستان

لافروف: روسيا نجحت في إفشال مخططات الغرب لتقسيمها

إيراني وشقيقته يحرزان الميدالية الفضية بمهرجان اختراعات في الكويت

قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الفنلندي