وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الفنلندي

العالم - ايران

وكان أمير عبداللهيان قد وصل صباح اليوم الاثنين الى جنيف للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان حيث سيلقي كلمة خلاله.

كما سيشارك وزير الخارجية الايراني بعد ذلك في الجزء رفيع المستوى من الاجتماع السنوي (2023) لمؤتمر نزع السلاح.

وسيجري أمير عبداللهيان محادثات مع بعض المسؤولين المشاركين في هذين الاجتماعين.

ويرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة كاظم غريب آبادي نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالقضاء، وناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية.