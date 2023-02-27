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تونس..القبض على 151 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية

تونس..القبض على 151 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات التونسية إلقاء وحدات الحرس الوطني، القبض على 151 شخصا من أفريقيا جنوب الصحراء.

العالم-تونس

جاء هذا في بيان صادر، يوم الأحد الماضي، عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بحسب موقع قناة "نسمة".

وذكر البيان أن وحدات الحرس الوطني التي تعمل في تطاوين، والقصرين، وقبلي، ونابل، وسوسة، وبنعروس، وباجة، وزغوان، وجندوبة والمنستير، تمكنت يوم السبت الماضي من ضبط 151 شخصا من جنسيات أفريقية.

وأوضح البيان أن عملية توقيف المهاجرين غير النظاميين تأتي في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة.

وأوضح أنهم تعمدوا تخطي الحدود الجزائرية - التونسية خلسة والإقامة في البلاد بشكل غير قانوني.

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تونس..القبض على 151 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية

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