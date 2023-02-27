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هل ستستيعد سورية مقعدها بالجامعة العربية بعد قدوم هذا الزائر؟

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

اعتبر مراسل العالم ان هناك قفزة كبيرة في العلاقات العربية السورية تشهدها العاصمة دمشق خلال يوم امس وصباح اليوم، مع زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري، وهي الزيارة الاولى بعد عقد من الزمن عقب الحرب على سوريا.

وقال مراسلنا: ان زيارة شكري لها اصداء كبيرة في دمشق، حيث التقى بالرئيس بشار الاسد وقدم التعازي له جراء كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، وعرض تقديم بلاده المزيد من الدعم للاشقاء السوريين.

واكد مراسلنا ان مصر تخطو الخطوة الاولى على المستوى العربي بعد ان كان هناك اتصال من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره بشار الاسد ابان كارثة الزلزال، واليوم تتمثل على ارض الواقع شكل الدبلوماسية الحقيقي.

واوضح مراسلنا ان وزير المصري التقى بنظيره السوري فيصل المقداد في مبنى الخارجية السورية في اجتماع مغلق وربما هناك احاديث طويلة حول امكانية اعادة سوريا الى الجامعة العربية وهي ما تطمح اليه دمشق بأخذ دورها العربي بشكل كبير.

واشار المراسل الى ان هناك وفود عربية بدأت بالتوافد على دمشق بعد كارثة الزلزال، معتبراً ان السوريين يحتفون بهذه الزيارات بعد قطيعة دامت سنين طويلة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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