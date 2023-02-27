الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
٠٩:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

احدهم يدّعي أنه خاحام السعودية..

شاهد.. من هم رجال اعمال صهاينة شاركوا بمؤتمر الرياض التكنولوجي؟

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

مؤتمر ليب 2023، المتخصص بتكنولوجيا المستقبل الذي اقيم الشهر الجاري في الرياض، شارك فيه رجال أعمال ومستثمرين اسرائيليين بعضهم على صلة بالحكومة الإسرائيلية ومكلف بمهام تتعلق بدفع وتيرة التطبيع مع السعودية.

وضمت قائمة الإسرائيليين المشاركين في المؤتمر:

رافائيل ناجيل: من جماعة الضغط اللوبي الإسرائيلي، التقى مباشرة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم.

جيسون دي غرينبلات: أحد كبار مهندسي التطبيع في المنطقة، وقد تم تكريمه من قبل فيصل عباس رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز الممولة من النظام السعودي.

يواف فيسجر: وقع في المؤتمر عقود تعاون مع ست شركات سعودية تزيد قيمتها على خمسة ملايين دولار.

دانيل برنارد: مؤسس رد وود اسبورت اينترنشنال في كيان الاحتلال، من أشد المتحمسين لبناء جسور بين الكيان الصهيوني والدول العربية في الخليج الفارسي. عمل وسيطًا بين الكيان والإمارات منذ 2021. وقد وقّع اتفاقية مع شركة التميّز السعودية.

بورس غورفن: زار مدنا في السعودية بينها الرياض وجدة والعلا ونيوم ودبي في الامارات، كشف عن وجود شركات إسرائيلية في المملكة بأسماء أجنبية.

سباستين بوركت: مؤسس شركة ساند باكس، التي وقّعت عقدًا مع شركات سعودية في المؤتمر.

مال غاويت: معروفة بحضانتها للشركات الإسرائيلية الناشئة.

تيم درابر: من كبار المستثمرين الأمريكيين الإسرائيليين وخاصة في مجال العملات الرقمية والبيتكوين.

سيمون هاردي: يعمل في مجال الاستثمارات العقارية في الكيان الصهيوني منذ أكثر من عقدين.

ميروسلاو بولزار: يعمل في مجال تقنية استخلاص مياه الشرب من الهواء في كيان الاحتلال.

نيك كوني: صاحب شركة لاور وي سي في إلكيان المحتل.

الحاخام رابي جاكوب هورتسوغ: يدّعي أنه حاخام السعودية، ومن المقيمين الدائمين فيها.

روابط ذات صلة

شاهد/صحفي إسرائيلي يدخل المسجد النبوي الشريف ويصور فيه

طيران الاحتلال الإسرائيلي تبدأ استخدام مسار جوي يمر عبر مسقط والرياض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين 27 فبراير 2023

تركيا تعلن تفاصيل زيارة وزير الخارجية المصري إلى مناطق الزلازل

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-02-2023

منح صلاحيات جديدة للبنك المركزي الايراني للتدخل في سوق العملات

شاهد بالصور.. وقفة احتجاجية لاهالي درعا للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا

"إسرائيل" تهدد بالهجوم على إيران.. بجيش من المرتزقة!