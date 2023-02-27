العثور على أثار مادة ’شديدة السمية’ في أوهايو

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وأظهر مقطع فيديو عمل علماء البيئة على جمع عينات، من المياه والتربة في موقع الحادث، لتحديد نوع المواد الكيماوية المتسربة في المنطقة.

يذكر أن قطارا خرج عن مساره في ولاية أوهايو الأمريكية، في الـ 3 من فبراير الجاري، كان ينقل حمولة كبيرة من المواد الكيمائية شديدة السمية على متن 10 من عرباته، منها أكريلات البوتيل وكلوريد الفينيل سريعة الاشتعال، ما تسبب بنشوب حريق كبير في القطار، وصف لاحقا بـ "تشيرنوبيل أوهايو".

ونتيجة للتلوث الحاصل في المنطقة، قامت السلطات الأمريكية بإجلاء عدد كبير من سكانها، عقب ظهور أعراض تسمم على الكثيرين.