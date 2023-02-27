الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
١١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العثور على أثار مادة ’شديدة السمية’ في أوهايو

العثور على أثار مادة ’شديدة السمية’ في أوهايو
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

عثر علماء البيئة على آثار لمادة الديوكسينات السامة، في منطقة حادث قطار ولاية أوهايو، الذي وقع في الـ 3 من فبراير الجاري، وأسفر عن تسرب حمولته الكيميائية السامة.

العالم - الأميرکيتان

وأظهر مقطع فيديو عمل علماء البيئة على جمع عينات، من المياه والتربة في موقع الحادث، لتحديد نوع المواد الكيماوية المتسربة في المنطقة.

يذكر أن قطارا خرج عن مساره في ولاية أوهايو الأمريكية، في الـ 3 من فبراير الجاري، كان ينقل حمولة كبيرة من المواد الكيمائية شديدة السمية على متن 10 من عرباته، منها أكريلات البوتيل وكلوريد الفينيل سريعة الاشتعال، ما تسبب بنشوب حريق كبير في القطار، وصف لاحقا بـ "تشيرنوبيل أوهايو".

ونتيجة للتلوث الحاصل في المنطقة، قامت السلطات الأمريكية بإجلاء عدد كبير من سكانها، عقب ظهور أعراض تسمم على الكثيرين.

روابط ذات صلة

حريق هائل إثر خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره في شمال أمريكا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الانفتاح العربي المفاجئ على سوريا.. هل اسقط مشروع تقسيمها

نابلس.. مواطنون يتصدون للمستوطنين على جبل صبيح

شاهد بالفيديو.. رواة المقاومة.. شعار ملتقى طهران الذي ركز على دور شهداء الاعلام

العثور على أثار مادة ’شديدة السمية’ في أوهايو

کمالوندي: غروسي يزور ايران خلال الايام القلائل المقبلة

تحذير ايراني: أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد أمننا ستدفع الثمن