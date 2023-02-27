کمالوندي: غروسي يزور ايران خلال الايام القلائل المقبلة

العالم - ايران

وأكد مساعد الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية في منظمة الطاقة الذرية، أنه أجرى محادثات بناءة وتبعث على الأمل مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة «ماسیمو آبارو» مساعد مدير هذه الوكالة خلال الايام الماضية.

وتابع المسؤول قائلا: ان نائب رئيس الجمهورية – رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية «محمد اسلامي» قد وجه دعوة الى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «رافائل غروسي» لزيارة ايران التي سيقوم بها خلال الايام القلائل المقبلة.

كما شدد «كمالوندي» على أن المعلومات الكاملة عن هذه الزيارة سوف يتم الاعلان عنها من خلال وسائل الاعلام في وقت قريب جدا.

وأعرب عن أمله بأن تتكلل هذه الزيارة بالنجاح وتوفر أرضية المزيد من التعاون والآفاق الواضحة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.