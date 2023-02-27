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وزير الخارجية الايراني يؤكد في كلمة امام مجلس حقوق الانسان بجنيف ان التدابير الاحادية القسرية هي تدابير غير انسانية وتنتهك حقوق الانسان

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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