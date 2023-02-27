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البنك الدولي: خسائر تركيا من الزلازل تصل الى 34 مليار و200 مليون دولار والوضع في سوريا كارثي بحق

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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