البنك الدولي: خسائر تركيا من الزلازل تصل الى 34 مليار و200 مليون دولار والوضع في سوريا كارثي بحق

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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش
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