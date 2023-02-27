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فرع كندي لمنظمة نسوية يدعو لوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

فرع كندي لمنظمة نسوية يدعو لوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

قالت قناة CTV News التلفزيونية، إن فرع المنظمة النسوية Voice of Women for Peace في ولاية إسكتلندا الجديدة بكندا، دعا لوقف توريد ونقل الأسلحة إلى أوكرانيا.

العالم _ الأميرکيتان

وأضافت القناة: "دعا أعضاء منظمة Voice of Women for Peace في ولاية إسكتلندا الجديدة، الحكومة الكندية للتوقف عن توريد السلاح إلى أوكرانيا، وبدلا من ذلك طالبوا بدعم قيام مفاوضات بهدف وقف العنف هناك".

يشار إلى أنه خلال مظاهرة في هاليفاكس يوم 26 فبراير، رفع العديد من أعضاء المنظمة لافتة كتب عليها "لا للناتو".

وقالت كاثرين وينكلر، وهي من أعضاء المنظمة، في حديث للقناة: "كان من المفترض أن يكون الناتو (منظمة) دفاعية وليس هجومية. ولكن هذه المنظمة تحولت طواعية إلى ذلك بسبب الأرباح التي ارتفعت خلال هذه المواجهة".

تأسست منظمة Voice of Women for Peace(صوت المرأة من أجل السلام) في عام 1960. وهي تتمتع بمركز استشاري لدى ECOSOC (المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة).

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