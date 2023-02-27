الإكوادور.. إحباط عملية تهريب 9 أطنان من الكوكايين إلى بلجيكا

العالم _ الأميرکيتان

وأعلنت شرطة الإكوادور، أمس الأحد، عبر "تويتر"، أنها صادرت كمية قياسية من مخدر الكوكايين، تقدر بـ 9 أطنان، منذ بداية العام 2023.

وأضافت الشرطة: "منعنا بيع 90 مليون جرعة من مخدر الكوكايين للدول الأوروبية، تقدر قيمتها بـ 330 مليون دولار أمريكي"، وأرفقت مقطع فيديو يوثق عمليات التفتيش.

وتقع الإكوادور بين جمهوريتي كولومبيا وبيرو، اللتين تعتبران المنتجين الرئيسيين للكوكايين في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط كميات قياسية من المخدرات عام 2021، متجهة إلى الموانئ الأوروبية، تقدر بـ 210 أطنان.

وفي العام 2022، تجاوزت المضبوطات الـ 200 طن، حيث تم تم إخفاء 61 % منها بين صادرات الموز، ومنذ بداية العام 2023، وصل مجموع المضبوطات إلى 31 طنا.