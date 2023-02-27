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الاعلام العبري: إصابات عدة في عملية إطلاق نار جديدة في أريحا

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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