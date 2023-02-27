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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل مدينة أريحا، والمستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين ومنازلهم قرب مخيم عقبة جبر

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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