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هيئة شؤون الأسرى: حالة من التوتر تسود كافة أقسام سجن النقب وذلك بعد إبلاغ إدارة السجن الأسرى بأنها ستفرض عقوبات جديده بحقهم

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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