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الرئاسة الأوكرانية تلوّح للصين برد عدواني في حال تزويد روسيا بالأسلحة

الرئاسة الأوكرانية تلوّح للصين برد عدواني في حال تزويد روسيا بالأسلحة
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

هدد مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، الصين برد فعل عدواني في حال زودت روسيا بالأسلحة.

العالم _ أوروبا

وقال بودولياك: "إذا بدأت دولة ما في نقل المعدات إلى روسيا، فيجب علينا أن نرد بنوع من العدوانية على ذلك".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين، من يزود الأسلحة بشكل مستمر ويزيد في تأجيج الأزمة الأوكرانية، مشددا أنه على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحميل المسؤولية للآخرين.

وذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول خطط مزعومة لمساعدة الصين لروسيا، أن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما يضاف إلى ما قد قيل.

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