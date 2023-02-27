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الجهاد الإسلامي: التمادي في العدوان وإطلاق يد المستوطنين سيؤدي إلى مزيد من عمليات المقاومة التي قد تصل إلى العمق الصهيوني

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

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