العالم - خاص بالعالم

وقالت الرئاسة الأميركية إن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كل الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبق في مهلة 30 يوما الحظر الذي فرضه قانون أقره الكونغرس في نهاية كانون الأول/ديسمبر ومنع بموجبه تحميل التطبيق على أي جهاز أو هاتف تابع للحكومة.

وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ تنفيذا للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل كانون الثاني/يناير.

وفي مذكرتها، أمرت يونغ مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية بأن 'تزيل وتحظر تنزيل' التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن 'تمنع الاتصال عبر الإنترنت' بين هذه الأجهزة والتطبيق.

الصين اعترضت على الاجراء الاخير من الحكومة الاميركية، وقالت ورد ماو نينغ - المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية:"الولايات المتحدة تعمم مفهوم الأمن القومي، وتسيء استغلال السلطة الوطنية، وتقمع بشكل غير معقول شركات البلدان الأخرى. يجب ان توفر حكومة الولايات المتحدة بيئة منفتحة وعادلة وغير تمييزية للشركات من جميع البلدان للاستثمار والعمل. بصفتها أقوى دولة في العالم، تحتاج الولايات المتحدة إلى أن تكون أكثر ثقة بالنفس، بدلا من الخوف الشديد من تطبيق يحبه الشباب".

الحكومة الكندية حذت حذو الولايات المتحدة في حظر التطبيق مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.



وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها. مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.



وبالرغم من عدم وجود أدلة على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق؛ إلا أن التطبيق يقبع تحت مجهر الغرب منذ أشهر بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.

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