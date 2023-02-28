وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة في وسط آسيا للضغط على روسيا

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في المقابل، أكدت قوات دونيتسك الموالية لروسيا أن جميع الطرق المؤدية إلى باخموت أصبحت تحت سيطرتها النارية.

فيما أعلنت مجموعة فاغنر الروسية الخاصة أن مقاتليها سيطروا على مزيد من المناطق شمالي المدينة.

وتعد معركة السيطرة على مدينة باخموت الصناعية في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، أطول المعارك التي خاضتها روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل عام.

وتتحصن القوات الأوكرانية في دونيتسك في خنادق موحلة بعد أن أدى الطقس الدافئ إلى ذوبان الجليد، ما جعل العربات العسكرية تعلق في الوحل.



سياسيا بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جولة في دول وسط آسيا، للقاء مسؤولين من خمس جمهوريات سوفييتية سابقة، وهي أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجكستان وتركمانستان، إضافة إلى كازاخستان.

وذلك في محاولة لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات الغربية عبر الاستفادة من أسواق هذه الدولة وطرق التجارة فيها.

ويؤكد مسؤولون أميركيون ان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن كثفت محادثاتها مع دول المنطقة، في محاولة لإظهار فوائد التعاون بينهما، في ظل معاناة هذه الدول من تداعيات اقتصادية جراء الصراع.



اما روسيا فقد اكدت انه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني بشأن الاستعداد لإجراء مفاوضات مع موسكو. واضافت أن حل المسألة الأوكرانية على طاولة المفاوضات أمر وارد، لكن الأولوية هي لتحقيق الأهداف العسكرية.

فيما اعلنت وزارة الدفاع الروسية، ان الولايات المتحدة تخطط للقيام باستفزاز في أوكرانيا باستخدام كيميائيات سامة، وانتقدت الوزارة تصريحا للسفير الأميركي السابق لدى روسيا جون سوليفان، قال فيه إن القوات الروسية تنوي استخدام أسلحة كيميائية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

هذه المعطيات تؤكد ان الحل للازمة الاوكرانية لا يزال بعيد المنال خصوصا في ظل تشبث كل طرف بقراراته.

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