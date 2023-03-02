الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مجلس الدولة الليبي يصوّت بالموافقة على التعديل الدستوري الجديد

الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

تعديل دستوري مهم تمهيدا لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا حيث أعلن المجلس الأعلى للدولة الموافقة في جلسة طارئة على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره البرلمان مؤخرا.

العالم - خاص بالعالم

وقال المجلس في بيان إنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة مضيفا انه صوت خلال الجلسة بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.

هذا وكان المجلس فشل لاربع مرات متتالية في التصويت على التعديل الدستوري بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه حول العديد من النقاط منها ترشح العسكريين وكذلك مزدوجي الجنسية للرئاسة والصلاحيات التي يجب ان تمنح للرئيس القادم.

موافقة المجلس الاعلى للدولة هذه جاءت بعد الضغوط الدولية والاممية على الاطراف الليبية للاتفاق بشان الانتخابات حيث تسعى الامم المتحدة من خلال طرح مبادرة جديدة لدفع أطراف الأزمة في الداخل والخارج إلى حلحلة مواقفهم.

المبعوث الأممي الى ليبيا عبد الله باتيلي قال خلال اعلانه المبادرة في وقت سابق انها تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات خلال هذا العام، مضيفا أن تنفيذ الخطة او المبادرة يتطلب توافقا وطنيا واسعا ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلة لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية والشخصيات السياسية والأطراف الأمنية وزعماء القبائل.

وتركز المبادرة على الضغوط القصوى على الاطراف السياسية للقبول بتعديلات دستورية تنتج عنها انتخابات رئاسية وتشريعية.

هذا وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب حسب تعبيره.

وتسعى الامم المتحدة واطراف دولية اخرى منذ اكثر من عام تقريبا الى ايجاد توافق دستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.

ومع التوافق على هذه القاعدة يعتقد اغلب المحللون ان الازمة سوف تستمر في ظل الاختلافات على الاشخاص الذين يحق لهم خوض الانتخابات، وكذلك الصلاحيات الازمة للرئيس وتوحيد البلاد تحت ظل حكومة واحدة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

خطة ليبية لرفع الحظر عن طائراتها فوق أوروبا

مبادرة 'باتيلي' لحل الأزمة في ليبيا.. العقبات وفرص النجاح

ليبيا.. أعضاء في مجلس الدولة يعترضون على التعديل الدستوري

المشري يثني على التعديل الـ13 ويطالب أعضاء مجلس الدولة الليبي بتمريره

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الكيان على برميل بارود فلسطيني

بارزاني: ممكن للعراق أن يحل مشاكل قلة الإمدادات ببعض دول العالم

بالفيديو.. أحزاب تونسية تحذّر من تبعات إعتقال السياسيين ورجال الأعمال

بالفيديو.. مجلس الدولة الليبي يصوّت بالموافقة على التعديل الدستوري الجديد

فشل وزراء خارجية مجموعة الـ20 في التوافق على بيان ختامي

لقاء بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي